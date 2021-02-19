Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan şarkıcı Yudum, izleyici tarafından merak konusu oldu. Özel hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Şarkıcı Yudum kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında? Nereli? Evli mi? İşte detaylar...

ŞARKICI YUDUM KİMDİR? YUDUM TATAR KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yudum Tatar, 1978 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Yudum sahne ismiyle tanınan sanatçının dedesi Halk Ozanı Enver Tatar’dır. Babası Ardahan, annesi ise aslen Erzincan’lıdır. Müzik ile iç içe bir ailede dünyaya gelen Yudum’un tüm aile fertleri en az bir enstrüman çalabilme yeteneğine sahiptir.

Yudum, eğitim almadan henüz 6 yaşında iken bağlama çalmaya başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'da eğitim almış ve buradan mezun olmuştur.

11 yaşında iken İstanbul Gülhane’de düzenlenen bir ses yarışmasına katılan Yudum, Altın Lale ödülünün sahibi olmuştur. Müzik dünyasına ilk adımı ise Nejat Alp’e ait olan "Nerdesin" isimli şarkıya düet yaparak başlamıştır.

Daha sonra Ulus Müzik ile anlaşma imzalayarak profesyonel müzik kariyerine giriş yapmıştır. 1998 yılında ilk albümü olan " Bir Yudum Sevgi" ile 350 Bin satış rakamına ulaşmıştır ve bundan sonra çıkardığı tüm albümlerinde bu başarıyı yakalamıştır.

2001 senesinde İstanbul Avcılarda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı "Özel Yudum Müzik Merkezini" kurmuştur. Ardından Küçükçekmece'de de müzik merkezinin bir şubesini açmıştır.

Haliç Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan sanatçı, İlerleyen dönemlerde müzik alanında akademik kariyer yapma planlamaktadır.

EVLİ Mİ?

43 yaşındaki Yudum, Erol Koral ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evliliğinden 2013 doğumlu Karen Asel isminde bir kız evladı vardır.