Şarkıcıyı masaya davet edince ortalık karıştı! Sandalye ve şişeler havada uçuştu
Bursa’da bir eğlence mekanında bir müşterinin sahnedeki şarkıcıyı masasına davet etmesiyle kavga çıktı. Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldığı kavgada garsonlar ve müşteriler sandalye, şişe ve yumruklarla birbirine girdi. Polisin 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası yazdığı kavga böyle görüntülendi.
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19 Ekim 2020 Pazartesi 14:22
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