  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Şarkıcıyı masaya davet edince ortalık karıştı! Sandalye ve şişeler havada uçuştu

Şarkıcıyı masaya davet edince ortalık karıştı! Sandalye ve şişeler havada uçuştu

Bursa’da bir eğlence mekanında bir müşterinin sahnedeki şarkıcıyı masasına davet etmesiyle kavga çıktı. Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldığı kavgada garsonlar ve müşteriler sandalye, şişe ve yumruklarla birbirine girdi. Polisin 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası yazdığı kavga böyle görüntülendi.

Sadakatsiz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya Volkan'ın yalanını yakalıyor!Sadakatsiz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya Volkan'ın yalanını yakalıyor!

Pendik'te korkunç patlama! İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdüPendik'te korkunç patlama! İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü

Kamyonetin kasasında tavla keyfi görenleri hayrete düşürdü!Kamyonetin kasasında tavla keyfi görenleri hayrete düşürdü!

Çukur 4. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Cengiz'i nasıl engelleyecek?Çukur 4. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Cengiz'i nasıl engelleyecek?

 

19 Ekim 2020 Pazartesi 14:22
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Ermenistan'ın Terter'deki fabrikayı top mermisiyle vurma anı!
Ermenistan'ın Terter'deki fabrikayı top mermisiyle vurma anı!
Aşırı hızlı otomobilin bir ailenin hayatını kararttığı anlar kameraya yansıdı!
Aşırı hızlı otomobilin bir ailenin hayatını kararttığı anlar kameraya yansıdı!
Şarkıcıyı masaya davet edince ortalık karıştı! Sandalye ve şişeler havada uçuştu
Şarkıcıyı masaya davet edince ortalık karıştı! Sandalye ve şişeler havada uçuştu
Pendik'te korkunç patlama! İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü
Pendik'te korkunç patlama! İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü
Halay çekmeye gittiler! Ceza yiyip geri döndüler
Halay çekmeye gittiler! Ceza yiyip geri döndüler
Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Han İnci'nin babasını öldürdü mü?
Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Han İnci'nin babasını öldürdü mü?
Kamyonetin kasasında tavla keyfi görenleri hayrete düşürdü!
Kamyonetin kasasında tavla keyfi görenleri hayrete düşürdü!
Şoförden dolu olan minibüse binen yolcuya tepki: ''Çok düşünüyorsan binmeyeceksin''
Şoförden dolu olan minibüse binen yolcuya tepki: ''Çok düşünüyorsan binmeyeceksin''
Hava durumu 19 - 20 - 21 Ekim 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda!
Hava durumu 19 - 20 - 21 Ekim 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda!
Müge Anlı Tatlı Sert'te Hatice Tusu'nun katili ile olan görüntüleri ortaya çıktı!
Müge Anlı Tatlı Sert'te Hatice Tusu'nun katili ile olan görüntüleri ortaya çıktı!