Şarkılar Bizi Söyler 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen programı Şarkılar bizi Söyler'in 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hakan Altun'un şarkılarının söyleneceği bu hafta da yine birbirinden renkli konuklar yer alıyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim? İşte detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLAR KİM?

31 Mayıs Pazartesi akşamı 14. bölüm ile seyirci karşısına çıkacak program Şarkılar Bizi Söyler'in konuları belli oldu. Hakan Altun şarkıları söyleneceği programın bu haftaki konukları şarkıları dillerden düşmeyen Merve Özbey, Koray Avcı ve büyük çıkış yakalayan Sakiler grubu olacak.