27. dönem POMEM sonucu 2021 | POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan Songül Karlı derin dekolteli paylaşımıyla nefes kesti! Fotoğrafa "Alev aldık" yorumları yağdı!Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?İdea ne demek, TDK'ya göre İdea kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 7 Ekim 2021 PerşembeBelçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Aydın'da yürekleri dağlayan intihar! Karısı boşanma dilekçesi gönderince, kalbine ateş etti!Uzmanlardan grip salgını için flaş uyarı! 15 Ekim'den sonrasına dikkat çekildi!3600 ek gösterge son durum 2021! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?Şarkılar Bizi Söyler 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Şarkılar Bizi Söyler 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

Şarkılar Bizi Söyler 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları izleyici karşısına geçen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim? Her hafta birbirinden önemli isimlerin konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler programı Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana geliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler 19. bölüm fragmanı...

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında her hafta izleyiciye keyifli anlar yaşatılıyor. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler 9 Ekim Cumartesi akşamı konukları belli oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim? İşte Şarkılar Bizi Söyler 19. bölüm fragmanı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Fragmanı yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı 9 Ekim Cumartesi akşamı konukları Eser Yenenler, Çelik, Metin Arolat ve Ege olacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT