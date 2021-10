Şarkılar Bizi Söyler 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında her hafta izleyiciye keyifli anlar yaşatılıyor. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler 9 Ekim Cumartesi akşamı konukları belli oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim? İşte Şarkılar Bizi Söyler 19. bölüm fragmanı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Fragmanı yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı 9 Ekim Cumartesi akşamı konukları Eser Yenenler, Çelik, Metin Arolat ve Ege olacak.