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Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programın bu haftaki konukları müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay ve komedyen Şafak Sezer oluyor. Saat 20.00'de başlayacak program, perşembe Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak

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02 Mart 2021 Salı 09:19
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