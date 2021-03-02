Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu haftanın konukları kim?

Ekranların en sevilen programları arasında ilk bölümüyle yer etmeyi başaran Şarkılar Bizi Söyler adlı program yeni bölümüyle ekran başındakilere müzik şöleni yaşatacak.

Sunuculuğunu usta sanatçı Sibel Can ve Hakan Altun'un üstlendiği programda her hafta birbirinden renkli konuklar ağırlanmaya devam ediyor. Başarılı sanatçıların ağırlandığı programda ise onlara klarneti ile nefes veren Hüsnü Şenlendirici eşlik ederek adeta kulakların pasını siliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta ikinci bölümüyle perşembe akşamı izleyici karşısında olacak. Programın bu haftaki konukları ise kasıp kavuracağa benziyor. Bağlamanın ustası, arabesk ve fantezi müziğinin usta seslerinden Orhan Gencebay müzik ziyafeti yaşatırken, başarılı oyuncu Şafak Sezer ise yaptığı muziplikler ve esprileri ile seyirciyi ekran başına kilitlemeye geliyor.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay 4 Ağustos, 1944 Samsun doğumludur. Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müzik dünyasında ‘‘Orhan Baba’’ olarak tanınır.

Orhan Gencebay'ın detaylı biyografisine ulaşmak için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ŞAFAK SEZER KİMDİR?

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı.

Şafak Sezer'in detaylı biyografisine ulaşmak için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şafak Sezer kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? | Şafak Sezer hayatı

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2. BÖLÜM FRAGMANI