Şarkılar Bizi Söyler 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen programı Şarkılar bizi Söyler'in 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici gibi usta isimlerin sunuculuğunu üstlendiği programda bu haftada birbirinden renkli konuklar yer alıyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim? İşte detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Şarkılar Bizi Söyler'in 11 Mart perşmbe akşamı yayınlanacak bölümünde romanların göz bebeği Kibariye, Türk Halk Müziğinin sevilen isimleri Kubat, Niran Ünsal ve usta oyuncu Nilgün Belgün gibi isimler konuk olacak.

SEZEN AKSU ŞARKILARI SESLENDİRİLECEK

Sevilen programda bu hafta Türkiye'nin güçlü seslerinden olan Sezen Aksu'nun dillere pelesenk olan şarkıları seslendirilecek. Başarılı seslerin konuk olduğu programda minik serçe rüzgarları eserken, usta oyuncu Nilgün Belgün'den sirtaki şovu ise programa damgasını vuruyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler 3. bölüm fragmanı...