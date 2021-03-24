Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?

Kanal D ekranlarının büyük ilgiyle izlenen müzik- eğlence programı 5. yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler 25 Mart Perşembe konukları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Perşembe akşamlarının bol reytingli programı Şarkılar Bizi Söyler, yepyeni bölümü ve birbirinden renkli konukları ile ekran başındakileri şenlendirmeye geliyor. Bu haftanın konsepti ise Türk Sanat Müziğinin Güneşi olarak gönüllerde taht kurmuş Zeki Müren'in şarkıları seslendirilecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği programda yine birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Programda söylenecek olan Zeki Müren'in şarkılarına ünlü komedyen Cem Yılmaz ve başarılı oyuncu Zafer Algöz eşlik edecek. Öte yandan Cem Yılmaz ve Zafer Algöz esprileri ileekran başındakilere adeta kahkaha tufanı yaşatacak.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Sinema oyuncusu, yönetmen, karikatürist ve komedyen.Cem Yılmaz,23 Nisan 1973'te istanbul'da Kocamustafapaşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Anne adı Sabahat, baba adı Arif’tir. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kızkardeşi vardır.

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