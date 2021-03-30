Şarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek

Demet Akalın'ın kızı Hira'dan Tiktok'ta skandal olay! Bir fenomeni zengin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu ve Ramazan ayı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı!