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  3. Şarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek

Şarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Programın bu haftaki konuğu Ata Demirer olacak. Saat 20.00'de başlayacak programda Ferdi Özbeğen şarkıları seslendirilecek.

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30 Mart 2021 Salı 17:03
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