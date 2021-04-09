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Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Rock müziğinin efsanesi Barış Manço'nun şarkıları hayat bulacak

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Programın bu haftaki konuğu Murat Dalkılıç, Mehmet Erdem, Ufuk Yıldırım, Ferman Akgül olacak. Saat 20.00'de başlayacak programda Barış Manço şarkıları seslendirilecek.

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09 Nisan 2021 Cuma 16:56
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