Şarkılar Bizi Söyler 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Cengiz Kurtoğlu şarkıları sevenleriyle buluşacak

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Programın bu haftaki konukları Metin Şentürk, Arif Susam ve Orçun Kurtoğlu olacak. Saat 20.00'de başlayacak programda Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu şarkıları seslendirilecek.