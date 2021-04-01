Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in 6. bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak her perşembe izleyici karşısına çıkan programın yayın saatinde başka bir yabancı sinema filminin yer alması üzerine izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Şarkılar Bizi Söyler bu akşam neden yok 1 Nisan 2021 ? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK 1 NİSAN 2021?

Hakan Altun, Sibel Can ve klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği sevilen programın bu akşam 6. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak kanalın yayın akışında programın yer almaması sıkı takipçilerinin dikkatini çekti. Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam yeni bölümüyle ekranda olmayışının nedeni gününde değişiklik yapması olarak açıklandı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü pazartesi akşamları ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da izleyici karşısında olacak. Yeni bölüm konuğu ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer olurken, usta sanatçı Ferdi Özbeğen şarkılarına eşlik edecekler.