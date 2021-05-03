Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Neşet Ertaş şarkılara seslendirilecek. Öte yandan yeni bölümde programın sucuları arasında yer alan şarkıcı Hakan Altun yer almaması üzerine izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok? Hakan Altun programdan ayrıldı mı, ne zaman dönecek? İşte merak edilen detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HAKAN ALTUN NEDEN YOK?

Hakan Altun, geçtiğimiz hafta "Şarkılar Bizi Söyler" programının çekimleri esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı bir süredir yoğun bakımda yatan sanatçı geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Ancak Altun'un sunuculuğunu yaptığı programın 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde halan daha yer almaması üzerine merak edildi. Şarkılar Bizi Söyler'in yapımcısı Polat Yağcı, Altun'un programa devam edip etmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Yağcı, "Hakan, Bodrum'a gidip iki ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak. 'Şarkılar Bizi Söyler'in son dört bölümünü konuk sanatçılarla çekeceğiz. Yeni yayın döneminde yine Hakan Altun'la devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

HAKAN ALTUN PROGRAMDAN AYRILDI MI, NE ZAMAN DÖNECEK?

Hakan Altun'un geçirdiği fenalık sonucu hastaneden taburcu olduğu haberi geldi. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Altun'un sağlık durumu iyiye gitse de bir süre programda yer almayacak. Programın yapımcısının da açıkladığı üzere, Altun'un iki ay dinleneceği ve yeni yayın döneminde kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi.