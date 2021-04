Şarkılar Bizi Söyler neden yok 1 Nisan 2021 Perşembe ? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Sibel Can ve Hakan Altun'un müziğe değer katan isimlerin her hafta şarkılarını seslendirdiği, Hüsnü Şenlendirici'nin ise klarneti ile renk kattığı Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Ancak Kanal D yayın akışında programın yer almaması üzerine Şarkılar Bizi Söyler neden yok 1 Nisan 2021 Perşembe ? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE ?

Şarkılar Bizi Söyler programı 1 Nisan 2021 Perşembe gününde Kanal D'nin yayın akışında yer almadığı ve yayın günü değiştiği için yayınlanmayacak. Programın yayın saatinde Bumblebee filmi ekranlara gelecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Şarkılar Bizi Söyler Programının yeni bölümü 5 Nisan Pazartesi günü Kanal D'de ekranlara gelecek.