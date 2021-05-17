"Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olan İrem Derici'nin küpeleri dikkat çekti! Küpelerin birinde "İrem" diğerine "Derici" yazdı...

Tarzı, kariyeri ve tavırlarıyla sık sık gündeme gelen 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici; Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk oldu. Söz konusu programda Kutsi, Derya Uluğ ve diğer konuklarla eğlenceli vakit geçiren Derici'nin tarzı dikkat çekti.

KÜPELERİNİN BİRİNDE "İREM" DİĞERİNDE "DERİCİ" YAZDI

Program için açık turuncu bir takım tercih eden İrem Derici'nin küpeleri magazin konusu oldu. Instagram hesabından verdiği pozlarda genellikle büyük halka küpe tercih eden Derici programa, içinde "İrem" ve "Derici" yazan küpelerle katıldı.