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  3. "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olan İrem Derici'nin küpeleri dikkat çekti! Küpelerin birinde "İrem" diğerine "Derici" yazdı...

"Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olan İrem Derici'nin küpeleri dikkat çekti! Küpelerin birinde "İrem" diğerine "Derici" yazdı...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olarak katıldı. Tarzıyla ilgi toplayan Derici'nin küpelerinin birinde "İrem" diğerinde ise "Derici" yazması dikkat çekti.

"Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olan İrem Derici'nin küpeleri dikkat çekti! Küpelerin birinde "İrem" diğerine "Derici" yazdı...

Tarzı, kariyeri ve tavırlarıyla sık sık gündeme gelen 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici; Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk oldu. Söz konusu programda Kutsi, Derya Uluğ ve diğer konuklarla eğlenceli vakit geçiren Derici'nin tarzı dikkat çekti. 

KÜPELERİNİN BİRİNDE "İREM" DİĞERİNDE "DERİCİ" YAZDI

Program için açık turuncu bir takım tercih eden İrem Derici'nin küpeleri magazin konusu oldu. Instagram hesabından verdiği pozlarda genellikle büyük halka küpe tercih eden Derici programa, içinde "İrem" ve "Derici" yazan küpelerle katıldı.

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İrem Derici nin küpeleri dikkat çekti Küpelerin birinde İrem diğerine Derici yazdı

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İrem Derici nin küpeleri dikkat çekti Küpelerin birinde İrem diğerine Derici yazdı

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İrem Derici nin küpeleri dikkat çekti Küpelerin birinde İrem diğerine Derici yazdı

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