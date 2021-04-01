Şarkılar Bizi Söyler yayından kaldırıldı mı, bitti mi 1 Nisan 2021 Perşembe?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şarkılar Bizi Söyler isimli program, kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaştı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin birlikte sunduğu programa her hafta farklı isimler renk katıyor. İzleyenlere müzik ziyafeti sunan program, perşembe günleri yayınlanıyordu. Ancak program Kanal D yayın akışında görünmeyince, akıllara soru işaretleri geldi. Programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilmeye başladı. Şarkılar Bizi Söyler yayından kaldırıldı mı, bitti mi? İşte yanıtları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YAYINDAN KALDIRILDI MI, BİTTİ Mİ 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE?

Her hafta farklı isimlerin katıldığı Şarkılar Bizi Söyler isimli program, yayın akışında görünmeyince yayından kaldırıldı mı? soruları gündeme geldi. Bunun üzerine perşembe akşamları ekrana gelen programın yayın gününün değiştiği duyuruldu. Yayın hayatına kısa süre önce başlayan program yayından kaldırılmadı. Programın pazartesi akşamı saat 20:00’de yayınlanacağı duyuruldu.

6. BÖLÜM PAZARTESİ AKŞAMI YAYINLANACAK

İzleyicilerin meraklanması sonrasında programın yayın gününün değiştirildiği açıklanmıştı. Haftaya yayınlanacak olan programında Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek. Programın bu haftaki konuğu ise ünlü komedyen Ata Demirer olacak. Yayınlanan fragmanda Ünlü Komedyen Ata Demirer'in esprili halleri dikkatlerden kaçmadı.