Şarkılar Bizi Söyler'de Hakan Altun neden yok? Ünlü sanatçı Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu?

Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam neden yok? Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'den ayrıldı mı?

Şarkılar Bizi Söyler'de Hakan Altun bu akşam neden yok? soruları bu akşam merak konusu oldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'de Hakan Altun neden yok? Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'den ayrıldı mı? Hasta mı, ne oldu? İşte tüm detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'DE HAKAN ALTUN NEDEN YOK? HAKAN ALTUN ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'DEN AYRILDI MI?

Şarkılar Bizi Söyler'de Hakan Altun'un bu akşam neden yer almadığı henüz bilinmiyor. Program başlayınca yarışmanın sunucuları olan Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin bir açıklama yapması bekleniyordu. Hüsnü Şenlendirici yaptığı paylaşımla sanatçının grip olduğu için programda yer almadığını duyurdu.

HAKAN ALTUN ALBÜMLERİ

Hakan (1999) (Bay Müzik Üretim/Esen Müzik)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)

Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)

Hediye (2005) (Esen Müzik)

Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)

Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)

Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)

Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)

Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)

Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)

Konu: Aşk (2017) (Poll Production)

Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)