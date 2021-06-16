16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu ilk bölüm tekrarıyla Kanal D'deEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm full, tek parça izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezon Finali izle16 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'deBaht Oyunu 1. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu ilk bölüm izle16 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı |Kuruluş Osman ATV'deAda Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı ilk bölüm izleİçişleri Bakanlığından normalleşme için yeni karar! 1 Temmuz'dan sonra artık serbest...16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Evliya Çelebi TRT 2'deŞarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyorSON DAKİKA| Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor

Şarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor

Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Yalın, Marmaris-Bozburun'da bir teknede kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

Şarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor

Son olarak çıkardığı şarkılar ve yaptığı reklam anlaşmasıyla gündemde olan Yalın, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Marmaris Bozburun'da bulunan bir teknede yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

GİZEMLİ SEVGİLİ

Milliyet'te yer alan habere göre 41 yaşındaki şarkıcı internet üzerinden toplantı gerçekleştirdiği sırada, sarışın sevgilisi ise denizin keyfini doyasıya çıkardı. Görüşmesi biten Yalın, teknenin merdivenlerinin indirerek sevgilisinin tekneye çıkmasını sağladı.

Şarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor

Yalın ve sevgilisi bir süre koyu bir sohbete daldı. İkilinin her halinden fazlasıyla keyifli ve mutlu oldukları anlaşılırken sarışın güzelin kim olduğu gizemini koruyor...

Şarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyorŞarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT