Şarkıları dillerden düşmeyen Yalın gönlünü sarışın güzele kaptırdı! Yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor

Son olarak çıkardığı şarkılar ve yaptığı reklam anlaşmasıyla gündemde olan Yalın, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Marmaris Bozburun'da bulunan bir teknede yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

GİZEMLİ SEVGİLİ

Milliyet'te yer alan habere göre 41 yaşındaki şarkıcı internet üzerinden toplantı gerçekleştirdiği sırada, sarışın sevgilisi ise denizin keyfini doyasıya çıkardı. Görüşmesi biten Yalın, teknenin merdivenlerinin indirerek sevgilisinin tekneye çıkmasını sağladı.

Yalın ve sevgilisi bir süre koyu bir sohbete daldı. İkilinin her halinden fazlasıyla keyifli ve mutlu oldukları anlaşılırken sarışın güzelin kim olduğu gizemini koruyor...