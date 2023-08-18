Şarkılarında illegal hayatı özendirmekle suçlanan 3 rapçi gözaltında!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de rap müzik yapan ve çevrim içi video platformlarında kitlelere hitap eden "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. ile "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şarkıları ve çevirdikleri klipler mercek altına alınan söz konusu şarkıcıların, söyledikleri şarkılarda ve düet çalışmalarında kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle haklarında soruşturma açıldığı kaydedilirken, D.T., S.I. ve Ş.T. bugün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.'nin ise belirlenen adresinde bulunamadığı aktarılırken, söz konusu şarkıcılar "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak", "Suçu Övmek", "Suç İşlemeye Tahrik Suçu" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "İllegal hayatı özendirmek"le suçlanıyor.

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- Çete adına şarkı yapmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, bu kişilerin çıkar amaçlı bazı suç ağlarına sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne aynı mecralarda destek verdiği belirlendi.

- Dört rapçinin 3'ü yakalandı

Operasyon çerçevesinde yakalanan D.T., S.I. ve Ş.T. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.