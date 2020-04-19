Şarkılı darbukalı ekmek satışı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde fırın çalışanı, darbuka çalıp, şarkı söyleyerek, sokak sokak ekmek sattı.

Sokağa çıkma yasağı olan 31 kentten Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, fırınlara ait araçlar ile sokaklar gezilerek, ekmek satışı yapılıyor. Bir fırın çalışanı ise ekmek satarken, darbuka çalıp, şarkı söyledi. Darbuka çalan kişi, "Ekmeklerim tazedir de gelip bir tane alsana. Bir taneden ne olur? Oy oy güzelim, 3- 5 tane alsana" diye de şarkı söyledi. Fırın çalışanının sesini duyanlar, evlerinden çıkarak, sokakta ekmek satın aldı. Darbuka çalarak, satış yapan genç, "İnsanlar evlerinde sıkılıyor, bizler de hem sesimizi duyurmak hem de onları eğlendirmek için farklı bir yöntem denedik. Az da olsa eğlendirebilirsem ne mutlu bana" dedi.

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Kaynak: DHA