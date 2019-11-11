Şarkısı çalıntı olduğu iddia edilen Norm Ender'den ilk açıklama

İlk kez açıklamalarda bulunan Norm Ender Gülben Ergen'in sözleriyle göndermede bulunarak, "Yapan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi.

ŞARKININ ÇALINTI OLDUĞU İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Yıllar sonra müzik piyasasına 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla geri dönen ve büyük başarı elde eden Norm Ender, günlerce konuşulmuştu.

Şarkı çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle polemiğe giren ve çok konuşulan ünlü rapçi, son olarak şarkısının çalıntı olduğu iddialarıyla gündem olmuştu.

Tüm bu yaşananlardan sonra ünlü müzik platformu Spotify, 'Mekanın Sahibi' şarkısını yayından kaldırmıştı.

GÜLBEN ERGEN'İN SÖZLERİYLE GÖNDERME YAPTI

Norm Ender şarkısının kaldırılmasıyla ilgili konserde açıklama yaptı.

Gülben Ergen'in sözleriyle gönderme yapan Norm Ender, "Yapan, yayan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz." dedi.