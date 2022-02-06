Şarkkâri ne demek, TDK'ya göre Şarkkâri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şarkkâri ne demek? Şarkkâri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Şarkkâri kelimesi. Peki Şarkkâri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şarkkâri nedir, Şarkkâri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞARKKÂRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şarkkâri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Şarkkâri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğu örneklerine benzer

