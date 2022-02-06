Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıŞarkkâri ne demek, TDK'ya göre Şarkkâri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Beyaz Yalan ne demek, TDK'ya göre Beyaz Yalan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?6 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıKıptilik ne demek, TDK'ya göre Kıptilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TV8 Survivor All Star 15. bölüm izle | Survivor All Star son Youtube izleTRT 1 Gönül Dağı 50. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle YoutubeDokuma Operatörü/Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFOX TV Maske Kimsin Sen 8. bölüm full, tek parça izle | Maske Kimsin Sen son bölüm Youtube izleATV Kardeşlerim 38.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Şarkkâri ne demek, TDK'ya göre Şarkkâri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şarkkâri ne demek, TDK'ya göre Şarkkâri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şarkkâri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şarkkâri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şarkkâri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şarkkâri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şarkkâri ne demek, TDK'ya göre Şarkkâri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şarkkâri ne demek? Şarkkâri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Şarkkâri kelimesi. Peki Şarkkâri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şarkkâri nedir, Şarkkâri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞARKKÂRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şarkkâri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Şarkkâri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğu örneklerine benzer

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT