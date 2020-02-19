Şarköy İlçe Müftülüğünden "özel öğrenci"lere ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy Müftülüğü yetkilileri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıflarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.

Şarköy Müftülüğü Engelli Koordinatörü Yasin Kurubaş, İlçe Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve Çınarlı Mahallesi İmam Hatibi Salih Dağ, özel öğrencilerle bir araya geldi.

Kurubaş, ziyarette yaptığı konuşmada, müftülük ve din görevlileri olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını, öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla belirli zamanlarda ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kurt da ziyaretten dolayı öğrencilerin mutlu olduğunu belirterek, müftülük yetkililerine teşekkür etti.





Kaynak: AA