Şarköy Muhtarlar Derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy Muhtarlar Derneği, ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımı yaptı.

Derneğin Başkanı Lütfü Akşar, yaptığı açıklamada, ilçede 3 merkez, 28 kırsal olmak üzere 31 mahallenin bulunduğunu söyledi.

İlçede yardım çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Akşar, "Gıda yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile hazırladığımız 800 gıda kolisini mahalle muhtarlarımızın belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık." dedi.

Akşar, yardım çalışmalarının süreceğini kaydetti.





Kaynak: AA