Şarköy SYDV'den ihtiyaç sahiplerine 5 milyon 305 bin lira yardım

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğünce geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 5 milyon 305 bin lira ayni ve nakdi yardım yapıldı.

SYDV'den yapılan açıklamada, 825 aileye 540 ton kömür dağıtıldığı, 27 asker ailesine 37 bin 675 lira, eşi vefat eden 43 kadına 114 bin 125 lira, öksüz ve yetim programı dahilinde 6 aileye 4 bin 800 lira, 420 öğrenciye şartlı eğitim yardımı olarak 134 bin 210 lira, 269 çocuğa şartlı sağlık yardımı olarak 91 bin 410 lira, şartlı gebelik yardımı olarak 30 anneye 5 bin 570 lira yardım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yardımların toplamının 5 milyon 305 bin 276 lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA