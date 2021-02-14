Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Maaşları, İş İlanları

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) görev tanımı nedir, Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) ne iş yapar, Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Tanımı; Dış etkenlerden korumak veya ısı kaybını önlemek gayesi ile boruları ziftli bez ile saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Maaşları

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Ne İş Yapar?

a) Ziftli bez sarılacak boruyu yardımcı işçilerle birlikte veya daha başka usullerle sargı motoru ile punta arasına yerleştirmek,

b) Borunun bir ucunu motordaki ayna dişlilerine, diğer ucunu da puntaya koymak ve anahtar kullanarak sabitleştirmek,

c) Ray üzerinde hareket eden zift arabası deposuna zift doldurmak,

d) Bez rulosunu arabadaki makaralara takmak,e) Bezin ucunu merdanelerden ve zift kazanından geçirerek dışarıda bulunan boruya sarmak,

f) Şaltere basarak sarma motorunu çalıştırmak ve borunun kendi ekseni etrafında dönmesini sağlamak,

g) Zift arabasını ray üzerinde ağır ağır hareket ettirerek dönen boru üzerine ziftli bezin sarılmasını temin etmek,

h) Sarılan bezi boru nihayetinde bıçakla kesmek,

i) Bez sarılan boruyu makineden almak için makinenin ayna ve puntasını gevşetmek ve boruyu dışarı almak,

j) Borunun iki ucunu tıkaçla tıkamak ve boruyu kireç kazanına daldırıp çıkartarak sarılan bezin kireçle kaplanmasını temin etmek,

k) İş bitiminde kullandığı teçhizatın ve avadanlıkların bakım ve temizliğini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) mesleğinin meslek kodu 8189.05 olarak belirlenmiştir

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