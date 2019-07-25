Saros Körfezi'nde batırılan uçağa dalışlar sürüyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı Saros Körfezi'nde batırılan Airbus A330 tipi dev yolcu uçağına dalışlar sürüyor. Dalgıçların yeni adresi olan uçağın batırıldığı bölge deniz altı turizmini de canlandırdı.

Saros Körfezi'nde batırılan uçağın dünyanın en büyük batık uçağı olduğunu belirten Edirne Sualtı Sporları İl Temsilcisi Özkan Arsu, "Batırılan dev uçak bölgede su altı sporunu canlandırdı ve ayrıca balık ve diğer su canlıları için yeni barınma yuvası oluşturuyor. Bölgemizin en önemli dalış noktalarından Saroz Körfezi'ne gelen tecrübeli dalgıçlar dev uçağı görmek için dalıyor. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük uçak batığı olarak kayıtlara geçen Airbus 330 yolcu uçağına, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'dan da dalgıçlar gelip burada dalış yaptı. Bölgemizde batık uçak gemimiz de mevcut. Burada yüzlerce çeşit deniz canlımız da var. Ben herkesi Saroz'un deniz altı dünyasını görmeye davet ediyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri de dev uçağın olduğu noktada dalış gerçekleştirdi. Dalışa Trakya Üniversitesi Sualtı Topluluğu Akademik Danışmanı üç yıldız sahibi dalgıç Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Memi, Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özyurt, Öğr. Gör. Burak İşçimen, topluluk başkanı dalış eğitmeni Ali Korkmaz ve topluluk üyeleri katıldı.

Saroz Körfezi'nde 1 mil açığa batırılan 60 metre uzunluğundaki uçak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında yapılan anlaşma sonrasında batırıldı.

Dalış tutkunları dev uçağı görmek için dalarken su altı kameralarıyla bol bol hatıra görüntü ve fotoğraf alıyor.

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DHA