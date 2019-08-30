Saros Körfezi'nde dalgıçlar Türk bayrağı açtı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Saros Körfezi'nde dalgıçlar dipte Türk bayrağı açtı.

Dalgıçlar Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü dolayısıyla İbrice Limanı'nda etkinlik düzenledi. Liman açıklarında dalan dalgıçlar, yaklaşık 10 metre derinlikte Türk bayrağı açtı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne Temsilci Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un önemine işaret etti.

Zafer Bayramı için su altında kutlama programı düzenlediklerini belirten Arsu, "Saros Körfezi çok sayıda dalgıca ev sahipliği yapıyor. Biz de İbrice Limanı açıklarında bugüne özel dalış gerçekleştirerek Türk bayrağımızı gururla denizlerimizde dalgalandırdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA