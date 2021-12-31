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  3. Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk olmasının ardından eşi Sinem Yalçınkaya merak konusu oldu. Biz de haberimizde Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının yanıtına yer verdik...

Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşına özel çekilen bölümüne konuk olarak gelen Sarp Akkaya'nın 2017 yılında evlendiği eşi Sinem Yalçınkaya merak konusu oldu. Peki Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

SARP AKKAYA'NIN EŞİ SİNEM YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1983 yılında doğan Sinem Yalçınkaya, Güzel Sanatlar Lisesi piyano ve keman bölümü mezunu. Yalçınkaya üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Şan bölümünde tamamladı. Bir süre öğretmenlik yapan Sinem Yalçınkaya, bir yandan da stüdyo ve sahne çalışmalarına devam etti. Yalçınkaya, Ajda Pekkan, Yalın, Gökhan Tepe gibi birçok sanatçıya vokalistlik yaptı.

2006 yılında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası”nda solist olarak çalışmaya başladı. 51 kişiden oluşan bu orkestra ile yurtiçi ve yurtdışında birçok konserler verdi.

2007 yılında “Beyaz Show Orkestrası”nın solistliğine ve Kenan Doğulu’nun vokalistliğine başladı.

61cef52a2269a23b34f7c2ce-001.jpgYalçınkaya, “O Ses Türkiye” programında ses koçluğu yapıyor.

Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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