Anıl İlter, Instagram hesabında oyuncu arkadaşı Sarp Bozkurt ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Sarp Bozkurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sarp Bozkurt koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar....

SARP BOZKURT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sarp Bozkurt 4 Ekim 1989 yılında İstanbul’da doğdu.

Sarp Bozkurt Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2012 yılında mezun oldu. İlk oyunculuk tecrübesini 1999 yılında Baba Evi dizisinde yaşadı. Bu dizide 2 yıl rol aldıktan sonra tiyatro sahnesine geçiş yaptı. Tiyatroyla birlikte seslendirme hayatına da Harry Potter, Kediler ve Köpekler gibi filmlerle başladı.2010 yılında Komedi Dükkanı’na oyuncu olarak dahil oldu ve 2018’de TOLGSHOW dahil olmak üzere, bu konseptte 9 yıl boyunca 500’ün üzerinde doğaçlama gösteride yer aldı. Şimdiye kadar kariyerinde 8 tane sinema filminde rol aldı. İlk başrollerini “Hareket Sekiz” (2019) ve “Amacı Olmayan Grup” (2020) filmleriyle oynadı. Sarp Bozkurt "Sen Çal Kapımı" dizisinde Erdem karakterine hayat vermektedir.

SARP BOZKURT KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan oyuncu Sarp Bozkurt'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

SARP BOZKURT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan başarılı oyuncu Sarp Bozkurt'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Oyuncunun rol arkadaşları Anıl İlter ve Melisa Döngel'in sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' paylaşımında bulundu.

"Günlerdir bana neredesin diye soruyorsunuz. Benim moralim bozuk. Çünkü Sarp kardeşim Koronavirüs sürecini çok ağrılı, sancılı ve ateşli atlatıyor. Ona destek olmak amacıyla hem Instagram'da hem Twitter'da #Geçmiş olsun sarp etiketiyle paylaşımda bulunalım."

Sarp Bozkurt paylaşımlar sonrasından "İyi ki varsınız" diyerek şu açıklamalarda bulundu.

"Ben aslında tamamen geçmesini, tamamen iyileşmeyi bekliyordum söylemek için. Ama çok güzel bir hareket yaptı Anıl İlter sağ olsun. Morale ihtiyacım olduğunu düşünerek.

Tabii ki çok ağır geçiren insanlar var. Çok hafif geçiren insanlar da var. Ben neyse ki bir hafta hatta 8 gün olmak üzere evde geçirebildim bu dönemi.

Akciğerde tutulum var kortizon tedavisi ile kendime gelmeye çalışıyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum. Bir şekilde ateşinin düşmesini bekliyorum. Çok şekersiniz"