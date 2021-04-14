Sarp Bozkurt koronavirüse yakalandı!

Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan başarılı oyuncu Sarp Bozkurt'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Oyuncunun rol arkadaşları Anıl İlter ve Melisa Döngel'in sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' paylaşımında bulundu.

Anıl İlter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir bana neredesin diye soruyorsunuz. Benim moralim bozuk. Çünkü Sarp kardeşim Koronavirüs sürecini çok ağrılı, sancılı ve ateşli atlatıyor. Ona destek olmak amacıyla hem Instagram'da hem Twitter'da #Geçmiş olsun sarp etiketiyle paylaşımda bulunalım."

SARP BOZKURT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sarp Bozkurt paylaşımlar sonrasından "İyi ki varsınız" diyerek şu açıklamalarda bulundu.

"Ben aslında tamamen geçmesini, tamamen iyileşmeyi bekliyordum söylemek için. Ama çok güzel bir hareket yaptı Anıl İlter sağ olsun. Morale ihtiyacım olduğunu düşünerek.

Tabii ki çok ağır geçiren insanlar var. Çok hafif geçiren insanlar da var. Ben neyse ki bir hafta hatta 8 gün olmak üzere evde geçirebildim bu dönemi.

Akciğerde tutulum var kortizon tedavisi ile kendime gelmeye çalışıyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum. Bir şekilde ateşinin düşmesini bekliyorum. Çok şekersiniz"

SARP BOZKURT KİMDİR?

Sarp Bozkurt "Sen Çal Kapımı" dizisinde Erdem karakterine hayat vermektedir.

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Sarp Bozkurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında?