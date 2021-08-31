Demir Kadın Neslican filminde Neslican Tay'ı canlandıracak olan Naz Çağla Irmak ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu Sarp Levendoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Sarp Levendoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Aralık 1981’de Ankara’da doğan Sarp Levendoğlu, Ortaokula kadar Ankara'da yaşadı ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Saint Beniot Lisesi’ne kayıt olan Sarp Levendoğlu, buradaki eğitimini tamamladı

Lise yıllarından itibaren yakın olarak oyunculukla ilgilenen Sarp Levendoğlu, tiyatroya başladı. Lisede bir çok tiyatroda yer alan Sarp Levendoğlu, liseyi bitirdikten sonra Görsel İletişim Tasarım Bölümüne kayıt oldu. Fakat bölümünden memnun olmayan Sarp Levendoğlu, Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmiş ve burada eğitimini tamamlamıştır.

Mustafa Altıokların yeğeni olan Sarp Levendoğlu, ilk olarak Gece Gündüz dizisinde rol almıştır. Ardından Emret Komutanım dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

Mor Menekşeler ve Lise Defteri gibi dizilerde rol alan Sarp Levendoğlu, en büyük çıkışını Küçük Ağa dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle yakalamıştır.

“O Şimdi Asker” filminde yunan asker rolüyle karşımıza çıkan Sarp Levendoğlu ardından “Lise Defteri” adlı dizide rol almıştır. Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu oğlak burcudur.

Emret Komutanım adlı dizide hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapan Sarp Levendoğlu, ardından oyuncu olarak yer aldığı Kanal D’de ekranlara gelen “Küçük Ağa” dizisindeki rol arkadaşı “Birce Akalay” ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir.

2017 yılında Derya Şensoy ile adı anılan Levendoğlu, Birce Akalay ile boşanma yoluna gitmiştir.

FİLM VE DİZİLERİ

Küçük Ağa (Ali)

Böyle Bitmesin (Serkan)

Galip Derviş (Hilmi Çalışır)

Sakarya Fırat (Altan Batur)

Mor Menekşeler (Kabadayı Arif)

Kalp Ağrısı (Hasan)

Kirli Beyaz (Yekta)

Altın Kızlar

Uygun Adım Aşk (Aynı zamanda yönetmen)

Gece Gündüz (Aslan Aydemir) (Aynı zamanda yönetmen)

Yasak Elma

Zeliha’nın Gözleri (Rehan)

Emret Komutanım (Levent) (Aynı zamanda yönetmen)

Çınaraltı (İbrahim)

Lise Defteri (Mehmet)

Emret Komutanım Şah Mat / film (Levent)

O Şimdi Asker (yunan asker)