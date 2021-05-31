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Sarp Sınır Kapısı'nda yılan zehri olduğu düşünülen 110 tüp ve 120 arı ele geçirildi

Türkiye-Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve yılan zehri olduğu düşünülen 110 tüp ve 120 arı ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Sarp Sınır Kapısı'nda yılan zehri olduğu düşünülen 110 tüp ve 120 arı ele geçirildi

Türkiye-Gürcistan Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen ve yılan zehri olduğu düşünülen 110 tüp zehir ve ahşap kutular içerisinde 120 arı ele geçirildi. 

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen Gürcistan vatandaşı B.B'nin kullandığı minibüsü, polis giriş pasaport işlemlerinin ardından şüphe üzerine arama hangarına sevk etti.  

Sürücü B.B'nin üzerinde yapılan aramada ise yeleğinin ceplerinde poşete sarılmış vaziyette, içinde kobra yılanı zehri olduğu değerlendirilen 110 tüp bulundu. 

Olayın hemen ardından şüpheli hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına 5607 sayılı kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

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