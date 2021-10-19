Türk futbolunda hakem kararları her zaman en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda hakemlerin biyografileri de araştırılıyor. TFF Süper Lig'in üst klasman hakemleri arasında yer alan Sarper Barış Saka da merak edilen hakemlerden birisi. Vatandaşlar bu hakem hakkında internette Sarper Barış Saka kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Sarper Barış Saka hangi takımlı? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

SARPER BARIŞ SAKA KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sarper Barış Saka'nın doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Antalyalı olan Sarper Barış Saka, asıl meslek olarak da ticaret ile uğraşmaktadır. Üst klasman hakemi olan Saka'nın sosyal hayatında da sporla çok ilgilendiği bilinmektedir. Geçmişte çay ve ötesi, taşkapı gibi firmalarla çalışan Saka'nın daha sonraki hayatında ise hakemlik kariyeri ticaret kariyerinin önüne geçmiştir. Sarper Barış Saka'nın sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.

SARPER BARIŞ SAKA HANGİ TAKIMLI?

Sarper Barış Saka'nın hakkında az bilgi bulunduğundan dolayı hangi takımlı olduğu konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak sosyal medyada bazı yazılanlara göre Sarper Barış Saka'nın memleketi olan Anlatya'nın takımları Antalyaspor veya Alanyaspor'u destekleyebileceği düşünülüyor.