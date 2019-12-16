Juventus Udinese maç sonucu | Juventus Udinese maç özeti

İki takım Juventus Udinese karşı karşıya geldi. İTALYA: Serie A - 16. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Juventus Udinese maç sonucu ve Juventus Udinese maç özeti detayları...

Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı Udinese mücadelesinde Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Son golün asistini yapan milli oyuncumuz, performansıyla İtalya’da gündem yarattı.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus sahasında Udinese'yi ağırladı. Torino ekibi mücadeleyi 3-1 kazanırken milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Gösterdiği performansla beğeni toplayan genç yıldız adayına Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri'den övgü dolu sözler geldi. .

Juventus Udinese maç özeti

İtalya Serie A’nın 16. haftasında Juventus, konuk ettiği Udinese’yi 3-1 yendi. Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Ronaldo ile 37. dakikada farkı 2’ye çıkaran Juventus, 45. dakikada Merih Demiral’in asistini iyi değerlendiren Leonardo Bonucci ile skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona ererken, konuk Udinese, 90+4. dakikada Ignacio Pussetto ile farkı 2’ye indirdi: 3-1.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin ederken Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Juventus, puanını 39’a yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter’den devraldı. Udinese ise 15 puanla 17. sırada yer aldı. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

SARRI: MERİH HIZLA GELİŞİYOR

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında milli savunmacı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Merih’in hızla geliştiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Merih iyi oynadı. Ben onu tercih ettim çünkü Bayer Leverkusen’e karşı iyi performans sergiledi. Lasagna’ya karşı hızını ve saldırganlığını kullanmak istedik. Bugün çok iyi iş çıkardı, hızla gelişiyor. Hızlı ve agresif bir oyuncu" dedi.