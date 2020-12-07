Sarsıntı sonrası ilk açıklama yapıldı! O ülkede 6.4 şiddetinde deprem! Filipinler’de 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

1 6 Filipinler’in Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde deprem oldu.