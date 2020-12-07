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  3. Sarsıntı sonrası ilk açıklama yapıldı! O ülkede 6.4 şiddetinde deprem!

Sarsıntı sonrası ilk açıklama yapıldı! O ülkede 6.4 şiddetinde deprem!

Filipinler’de 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Sarsıntı sonrası ilk açıklama yapıldı! O ülkede 6.4 şiddetinde deprem! 116

Filipinler’in Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde deprem oldu.