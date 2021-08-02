Sarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirgin

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre Akdeniz saat 00.38'de önce 3.9 büyüklüğünde ve 9.1 km derinliğinde meydana gelen bir depremle ardından saat 01.26'da 3.2 büyüklüğünde ve 5.4 km derinliğinde bir diğer depremle sallanırken gece boyu bu sarsıntılar devam etti.

Her saat başı yeni bir depremle sallanan vatandaşlar tedirgin oldu.