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  3. Sarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirgin

Sarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirgin

Akdeniz gece boyu sallandı. Saat 00:38'de 3.9 büyüklüğünde başlayan depremin ardından sarsıntılar eksilmedi...

Sarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirgin

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre Akdeniz saat 00.38'de önce 3.9 büyüklüğünde ve 9.1 km derinliğinde meydana gelen bir depremle ardından saat 01.26'da 3.2 büyüklüğünde ve 5.4 km derinliğinde bir diğer depremle sallanırken gece boyu bu sarsıntılar devam etti.

Her saat başı yeni bir depremle sallanan vatandaşlar tedirgin oldu.

Sarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirginSarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirginSarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirginSarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirginSarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirginSarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirgin

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