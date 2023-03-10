Şartı sağlayan kadınlar hemen başvuru yapsın! Bu banka 100 TL hediye dağıtacak

Kadınlar Gününe özel yeni kampanyalarını duyuran Halk Bankası yaptığı açıklamada 100 TL Parafpuanı hediye edeceğini açıkladı. 12 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya için kadın müşterilerinin başvuru yapması yeterli olacaktır.

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Şartı sağlayan kadınlar hemen başvuru yapsın! Bu banka 100 TL hediye dağıtacak

Halk Bankası, kadın müşterileri için bu sene farklı bir kampanya düzenlerken giyim, kozmetik gibi sektörler üzerinden POS üzerinden yapılan alışverişlerde 300 TL ve üzeri her alışveriş için 20 TL Parafpuan verileceği açıklandı. Halk Bankası, Kadınlar Gününe özel kampanyası için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır.

HALK BANKASI KADINLARA ÖZEL KAMPANYA

6-12 Mart 2023 tarihleri arasında sadece kadınların yararlanabileceği bu kampanyada kozmetik, giyim sektörlerinden yurt içi tüm banka poslarından yapılan 300 TL ve üzeri alışverişler için toplamda 100 TL parafpuan hediye ediliyor.

Halkbank kadınlara özel kampanya

Bu kampanyadan yararlanmak için Paraf Mobil uygulamasından ''Hemen katıl'' butonuna basarak veya cep telefonlarından GÜN yazıp 3404'e kısa mesaj göndermek yeterli olacaktır.

Başvuru yaparken gönderilen SMS'ler ise operatöre göre farklılık göstermektedir.

Alışverişler kayıt olduktan sonra gerçekleştirilmesi gerekir.

Aynı gün içerisinde yapılan harcamalardan sadece ilki kampanyaya dahil olur.

Kampanyaya dahil olmayan kartlar Parafree, Halkcard, Paraf Debit, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ ve Paraf Business.

Kazanılan Paraf'lar ise anlaşmalı Paraf üyesi işyerlerinde kullanıma uygunluk sağlar.

ParafPara kullanılarak yapılan işlemlerde iade, iptal işlemleri kampanya kapsamı dışında tutulur. 

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