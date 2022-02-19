Şartlı Refleks ne demek, TDK'ya göre Şartlı Refleks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şartlı refleks ne demek? Şartlı refleks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şartlı refleks kelimesi. Peki şartlı refleks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şartlı refleks nedir, şartlı refleks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞARTLI REFLEKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şartlı refleks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şartlı refleks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğal olmayan, sonradan kazandırılan tepkenin bir uyaran karşısında ortaya çıkması biçiminde beliren tepke, koşullu tepke

