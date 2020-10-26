Saruhan Hünel ile Aslı Hünel kardeşlerin babaları Covid-19 hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul'da Büyük değişime gidiyor! Giden ve kalan ilçe başkanlarının tam listesi!

Binlerce kişiye yeni iş kapısı! Kamuya 100 bin personel alımı yapılacak

Dolar kuru ne kadar oldu? (26 Ekim 2020 Pazartesi dolar - euro fiyatları )