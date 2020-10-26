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Saruhan Hünel ile Aslı Hünel kardeşlerin babaları Covid-19 hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada üzerinden Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babalarıMehmet Fevzi Hünel koronavirüs olduğunu açıklamıştı. Saruhan kardeşlerin babaları Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti.

Saruhan Hünel ile Aslı Hünel kardeşlerin babaları Covid-19 hayatını kaybetti

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Mehmet Fevzi Hünel geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı.

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Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel kardeşler, geçtiğimiz hafta babaları Mehmet Fevzi Hünel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi altına alınan Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Aslı Hünel acı haberi sosyal medya hesabından, "Canım, biricik babamızı kaybettik" notuyla duyurdu. Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı.

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