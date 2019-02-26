Saruhan, Kumbahçe’de alkışlarla karşılandı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan seçi çalışmalarını sürdürdüğü Kumbahçe mahallesinde kadınların "En Büyük Başkan Bizim Başkan" sloganları ile karşılandı.

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan , ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adayları ile birlikte Barlar Sokağı'ndan Kumbahçe "de ki Halikarnas İskelesi'ne kadar esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek ve sorunları dinleyerek giden Saruhan'ı kadınlar sık sık alkış yağmuruna tuttu "En Büyük başkan Bizim Başkan" sloganları attı.

Başkan adayı Saruhan'ı eski CHP li belediye başkanı Mazlum Ağan ve yaklaşık 200 Kumbahçeli alkışlarla karşıladı. Kumbahçe Mahallesi Belediye Kafeterya" da halk ile sohbet eden Saruhan'a turizmci Yengin Arda bir dosya sunarak mahallenin sorunlarını iletti. Saruhan Kumbahçe" nin Bodrum" un kalbi olduğunu belirterek "Öncelikle beni alkışlarla ve En büyük Başkan sloganı ile karşıladığınız için sizlere teşekkür ederim Ancak henüz başkan olmadım. Ancak sizlerin değerli oyları ile inşallah belediye başkanı olacağım. İşte o zaman tüm bu bana ilettiğiniz mahallenin sorunlarını estetik mimari gözetiminde uzmanlar ve burada yaşayan halkın esnafın düşünceleri alınarak hazırlanacak yeni Kentsel Tasarım projesi ile kısa zamanda hayata geçirerek çözeceğiz" dedi.

Bodrum'da geçmiş dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan CHP li yüksek mimar Mazlum Ağan "Saruhan ile aynı dönemlerde belediye başkanlığı yaptım. Bu nedenle O'nun çalışmalarını çok iyi biliyorum. Yalıkavak'a neler kazandırdığı mahallenin marka değerini nasıl arttırdığını en yakından bilen bir arkadaşı olarak O'na desteğim ve inancım sonsuz. Bodrum'a gerçekten önemli hizmetleri olacağına inanıyorum. O nedenle bugün Saruhan'ı burada mahalle halkı ile karşıladım ve başarılar diledim" dedi.

Kaynak: İHA