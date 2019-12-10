Saruhanlı'da izinsiz kazıda ortaya çıkarılan mozaikler heyecan yarattı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesi kırsal Alibeyli Mahallesi'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri bölgede inceleme başlatırken, mahalle sakinleri de tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılarak bölgenin turizme açılmasını istiyor.

Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde 3 şüpheli, SİT alanı ilan edilen boş arazide tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit ederek izinsiz kazı yaptı. Kazıda M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçası ortaya çıkarıldı. Mozaik parçalarının fotoğraflarını çeken ve bunu İstanbul'daki yabancı uyruklu bir iş insanına satmak için pazarlık yaptığı ileri sürülen şüpheliler, Halitpaşa Karakol ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde zeytin bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu bölge, güvenlik şeridi ile kapatıldı. Mozaik parçalarının bulunduğu alanın hemen yanında ise şüphelilere ait hayvan çadırlarının olduğu görüldü.

'DAHA ÖNCE DE KALINTI ÇIKTI AMA MOZAİK İLK DEFA'

Olayın ardından, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan 1300 nüfuslu Alibeyli Mahallesi sakinleri, büyük bir heyecan yaşadı. Mozaik kalıntılarının mahalleye turist çekebileceğine inandıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Ferhat Badak (52), "Burası tarlaydı. Mal sahibi bizim mahalledeydi. Daha sonra burayı sattı. Heybeli Mahallesi'nden birilerine sattı. Burası Örentepe olduğu için tarihi kalıntıların olduğu düşünüyordu. Şimdi az da olsa gün yüzüne çıktı. Burayı kazmışlar, temizlemişler. Resimlerini alıcıya göndermişler" dedi. Mozaik parçalarını ortaya çıkaran kişinin mal sahibi olduğunu vurgulayan Badak, "Kendisi mal sahibi. Onlar burada hayvancılık yapıyordu. Karakol bunları takibe almış. Takibe alınca iş patlak verdi. Vatandaşlarımız, burada kalıntıların çıkmasından dolayı sevinçli. Bölgede daha önce de tarihi kalıntıların çıktığı biliniyor ama mozaik ilk defa çıktı" diye konuştu.

'YILLARDIR BURADA ÖNEMLİ TARİHİ KALINTILARIN OLDUĞU ANLATILDI'

Mahalle sakini Kenan Genişol (39) da mozaik kalıntıların ortaya çıkmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, "Bu kalıntılar bizi çok heyecanlandırdı. Burada bir tarih var. Çok eski bir tarih var. Köyümüz bağcılık, zeytincilik ve tarımla uğraşıyor. Yıllardan beri, dedelerimiz bile burada bir tarih olduğunu söylüyordu. Kimi burada bir tapınak, kimiyse mandıra olduğunu söylüyor. Bu figürlerle durum net bir şekilde ortaya çıkacak. Köy halkı olarak buranın gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Yıllardır burada önemli tarihi kalıntıların olduğu anlatıldı. Burada çeşitli efsaneler konuşuluyor. Kral ve kraliçe mezarının olduğu söyleniyor. Dilden dile böyle bir şey dolaşıyor. Artık gün yüzüne çıksın. Göbeklitepe'deki gibi turizme katkısı olur. Halk olarak heyecanlıyız. Halk buranın artık ortaya çıkmasını istiyor" dedi.

Mozaik parçasının sırrı, ekiplerin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

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Kaynak: DHA