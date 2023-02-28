Sarvar Karimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sarvar Karimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sarvar Karimov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sarvar Karimov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sarvar Karimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sarvar Karimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sarvar Karimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sarvar Karimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sarvar Karimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sarvar Karimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sarvar Karimov 25 Aralık 1996 tarihinde Jizzakh şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сарвар Ильхом оглы Каримов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sarvar Karimov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sarvar Karimov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sarvar Karimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sarvar Karimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Sarvar Karimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sarvar Karimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Loko Tashkent

8 Şubat 2017 yılında Sogdiana

20 Temmuz 2017 yılında Loko Tashkent

6 Temmuz 2018 yılında Kokand 1912

5 Ocak 2020 yılında Bunyodkor

Sarvar Karimov kimdir

Sarvar Karimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sarvar Karimov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lokomotiv Tashkent (-2/2014)

Sarvar Karimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sarvar Karimov nereli

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