Sasa Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasa Balic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sasa Balic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sasa Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasa Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Balic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Balic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Balic 29 Ocak 1990 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Saša Balić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Balic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Sasa Balic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sasa Balic'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Balic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Balic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sasa Balic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Balic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında OFK Grbalj

1 Ocak 2010 yılında Inter Zapresic

28 Şubat 2012 yılında Kryvbas

31 Ağustos 2013 yılında Metalurg Z.

1 Temmuz 2015 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2016 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

27 Temmuz 2017 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2022 yılında Korona Kielce

Sasa Balic kimdir

Sasa Balic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Balic şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Bokelj

Sasa Balic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sasa Balic nereli

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