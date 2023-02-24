Sasa Djuricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Djuricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Djuricic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Djuricic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Djuricic 13 Aralık 1985 tarihinde Derventa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Saša Đuričić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Djuricic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasa Djuricic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına - tarihinde katılmıştır. Sasa Djuricic'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Djuricic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Djuricic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasa Djuricic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Djuricic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Djuricic şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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