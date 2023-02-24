Sasa Domic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Domic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Domic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Domic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Domic 18 Şubat 1998 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Saša Domić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Domic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sasa Domic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sasa Domic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Sasa Domic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Domic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasa Domic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Domic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Dunav

1 Aralık 2017 yılında Radn. Nis U19

1 Ocak 2018 yılında Zarkovo

30 Ağustos 2018 yılında NK Brezice 1919

1 Temmuz 2019 yılında Lok. Sofia

15 Ocak 2020 yılında NK Krsko

12 Ağustos 2021 yılında NK Dubrava ZG

21 Şubat 2022 yılında NK Dugo Selo

7 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Sasa Domic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Domic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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