Sasa Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Jovanovic 30 Ağu 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Саша Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Jovanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SJ Family Office yapmaktadır. Sasa Jovanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sasa Jovanovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 20 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasa Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2011 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2011 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2012 yılında BASK Belgrad

31 Aralık 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2014 yılında Vozdovac

5 Temmuz 2014 yılında Mladost

1 Ocak 2015 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2015 yılında Čukarički

31 Ocak 2018 yılında Wolfsberger AC

2 Eylül 2019 yılında FK Indjija

28 Ocak 2020 yılında Rad Belgrad

1 Eylül 2021 yılında Radnicki 1923

16 Ağu 2022 yılında Radnicki Nis

Sasa Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Jovanovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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