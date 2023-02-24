Sasa Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Kuzmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Kuzmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Kuzmanovic 23 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kuzmanović Saša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Kuzmanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sasa Kuzmanovic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Kuzmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Kuzmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasa Kuzmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Kuzmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Proleter Teslic

24 Ağustos 2022 yılında FK Krupa

Sasa Kuzmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Kuzmanovic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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