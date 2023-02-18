Sasa Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Marjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Marjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Marjanovic 13 Kasım 1987 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Саша Марјановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Marjanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Sasa Marjanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sasa Marjanovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Marjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Marjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasa Marjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Marjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Čukarički

1 Ocak 2009 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2009 yılında Jagodina

1 Temmuz 2012 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2014 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2016 yılında Partizan

27 Şubat 2018 yılında Aktobe

1 Temmuz 2019 yılında Nea Salamis

5 Ekim 2020 yılında Napredak

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Nis

Sasa Marjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Marjanovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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