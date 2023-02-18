Sasa Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Markovic 13 Mart 1991 tarihinde Brus şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Саша Марковић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Markovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Sasa Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sasa Markovic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sasa Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sasa Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında OFK Beograd U19

1 Temmuz 2009 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında Partizan

1 Temmuz 2015 yılında Córdoba CF

3 Şubat 2018 yılında Apol. Limassol

18 Ağu 2022 yılında Olympiakos N.

19 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Sasa Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Markovic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Sasa Markovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.